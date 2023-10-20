الرئيس السيسي: نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها..فيديو

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني.