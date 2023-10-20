الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي: نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها..فيديو الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:49 م الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء البريطاني. السيسى الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى ريشى سوناك رئيس الوزراء البريطاني مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة