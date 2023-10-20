الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركى بشأن الأوضاع في غزة

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.