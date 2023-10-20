اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركى بشأن الأوضاع في غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:13 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركى بشأن الأوضاع في غزة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.






السيسي

الرئيس السيسي

اردوغان

غزة

القضية الفلسطينية

عاجل

رجب طيب اردوغان

اليوم السابع بلس

دعم فلسطين

قمة القاهرة للسلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة