الرئيس الروسى يزور مقرات للجيش فى جنوب روسيا

قال التليفزيون الرسمي الروسي، الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقرات للقوات الروسية في مدينة روستوف بجنوب البلاد، في وقت متأخر من مساء الخميس، للاطلاع على تقرير عن تقدم العمليات في أوكرانيا.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، عرض التليفزيون لقطات لرئيس الأركان العامة وقائد الحرب في أوكرانيا الجنرال فاليري جيراسيموف وهو يقول لبوتين إن القوات "تنفذ مهامها وفقاً لخطة العملية".

وقال بوتين قبل أيام إن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية "فشل تماماً"، وإن الداعمين الغربيين لأوكرانيا صاروا أقل تشدداً من ذي قبل.

وقال مسؤولون بارزون في الجيش الأوكراني، الخميس، إن قواتهم تواجه هجوماً روسياً جديداً في مدينة أفدييفكا التي شاع فيها الدمار بالفعل إلى حد كبير وتقع في شرق البلاد، بينما تحرز بعض التقدم في الهجوم المضاد في الجنوب.