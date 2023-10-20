"الدلتا للسكر" تنظم وقفة تضامنية لدعم جهود الدولة في رفض تهجير الفلسطينيين

كتب مدحت وهبة

شاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مظاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأييد الكامل لموقفه برفض تهجير سكان قطاع غزة والحفاظ على الأمن القومي المصري .

تضمنت الوقفة للعاملين بشركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين تأييدا لكافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى، والتأكيد على أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد ويصطف خلف القيادة السياسية التى تحظى بدعم وتأييد شعبى خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ورفع العاملين لافتات "جميع العاملين بشركة الدلتا للسكر يتضامنون مع الشعب الفلسطينى" وداعمين لقرارات الرئيس السيسى.





شهدت أغلب ميادين مصر بمحافظاتها المختلفة، انتفاضة عارمة تنديدًا بما يحدث للشعب الفلسطيني فى غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى على الأهالى هناك، وقصف المدنيين والأطفال والنساء، وأشعلت الهتافات الميادين المصرية الصادرة من الملايين والمؤيدين بجانب التنديد لما يحدث لفلسطين للقرارات المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وامتلأت الميادين بلافتات المنددة بذلك.