الدفاع الروسية: إسقاط 12 طائرة حربية أوكرانية خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت 7 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع طائرات العدو التى تم إسقاطها خلال آخر أسبوع إلى 12 طائرة.

وقالت الدفاع الروسية - فى التقرير الأسبوعى أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن طائراتها المقاتلة ووحدات الدفاع الجوى تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من تدمير 12 طائرة أوكرانية، منها 10 طائرات "ميغ-29" وطائرتان هجوميتان من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8"، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوى 7 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، وارتفع إجمالى الطائرات الحربية الأوكرانية التى تم تدميرها منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة فى فبراير 2022، إلى 500 طائرة.



وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوع الماضى تم تدمير 314 مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى اعتراض 35 صاروخًا من طراز HIMARS، و5 صواريخ تكتيكية عملياتية، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إي-200" تم تحويلهما إلى نسخ هجومية، و6 قنابل جوية موجهة من طراز JDAM.

وبلغت الخسائر البشرية للجيش الأوكرانى - خلال أسبوع، وفقًا لبيانات الدفاع الروسية - نحو 5830 عسكريًا على محاور القتال الأساسية مجتمعة.



وتابع البيان أنه فى الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر، نفذت القوات الروسية 4 ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات بدون طيار على مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود ومواد التشحيم وورش الإنتاج التابعة للمؤسسات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية، كما استهدفت مواقع انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب، ونتيجة هذه الضربات تم تدمير مستودع للزارق المسيرة، وورش لإنتاج المتفجرات، وورشة لتجميع الصواريخ العملياتية التكتيكية، ووحدات من تنظيم "آزوف" القومي، ومدربين ومرتزقة أجانب.



وشملت خسائر العدو أكثر من 995 عسكريًا و10 دبابات و27 عربة قتالية مدرعة و20 سيارة بالإضافة إلى 18 قطعة من المدفعية الميدانية على محور كوبيانسك، وأكثر من 940 عسكريًا ودبابتين و21 عربة قتالية مدرعة و14 مركبة و5 مدافع على محور كراسنى ليمان ، وأكثر من 2065 عسكريا و4 دبابات و14 عربة قتالية مدرعة و27 مركبة و28 مدفعا، إضافة إلى تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والمعدات العسكرية على محور دونيتسك ، وأكثر من 1010 عسكريين و9 معربات قتالية مدرعة و19 مركبة و8 قطع من المدفعية الميدانية وراجمة صواريخ على محور جنوب دونيتسك ، وأكثر من 475 عسكريا و11 دبابة و22 عربة قتالية مدرعة و18 مركبة و14 مدفعا ميدانيا على محور زابوروجيه ، وما يصل إلى 345 عسكريا و11 قطعة نت المدفعية الميدانية و48 قاربا و38 مركبة على محور خيرسون.