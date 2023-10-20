الخطوط اللبنانية تعلن تخفيض عدد الرحلات الجوية بسبب مخاطر التصعيد العسكرى

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط (شركة الطيران الوطنية اللبنانية) تخفيض عدد رحلاتها الجوية وإعادة جدولتها ابتداءً من فجر بعد غد الأحد، مع إلغاء عدد من الرحلات بدء من غد السبت، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها المنطقة ونتيجة تخفيض الغطاء التأمينى ضد مخاطر الحرب على الطيران فى لبنان.

وأكدت الشركة - فى بيان لها مساء اليوم - أنها تسعى دائمًا الى إبقاء جسر التواصل بين لبنان والخارج.



يأتى ذلك فى وقت استمر فيه القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والإسرئيلى عبد الحدود المشتركة بينهما لليوم الثالث عشر على التوالى وسط مخاوف من امتداد دائرة الاشتباكات إلى نطاق أوسع.



وطلبت دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى كندا وأستراليا والولايات المتحدة من رعاياها مغادرة لبنان فى أسرع وقت ممكن فى ظل استمرار رحلات جوية تجارية خوفا من تدهور الوضع بالبلاد.



وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد اعتمد أمس خطة وزارة الأشغال العامة والنقل لمواجهة أى طوارئ محتملة فى البلاد وخصوصا فى مطار رفيق الحريرى الدولى وهو المطار الوحيد فى لبنان.