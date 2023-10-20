الخارجية العمانية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان

إيمان حنا

حثت وزارة الخارجية العمانية، مواطنيها على ضرورة العودة الفورية من الجمهورية اللبنانية إلى أرض السلطنة، نظرًا للأوضاع الأمنية الحالية التي تشهدها المناطق الجنوبية منها. وفق بيان للخارجية العمانية أوردته وكالة الأنباء العمانية.

جدير بالذكر أن الخارجية العمانية نشرت - في بيان سابق لها - بعدم زيارة لبنان‬ خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، كما دعت العُمانيين الموجودين في الأراضي اللبنانية للتواصل مع السفارة العمانية في بيروت.