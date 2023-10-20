الخارجية العمانية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى لبنان

حثت وزارة الخارجية العمانية، مواطنيها على ضرورة العودة الفورية من الجمهورية اللبنانية إلى أرض السلطنة، نظرًا للأوضاع الأمنية الحالية التي تشهدها المناطق الجنوبية منها. وفق بيان للخارجية العمانية أوردته وكالة الأنباء العمانية.
جدير بالذكر أن الخارجية العمانية نشرت - في بيان سابق لها - بعدم زيارة لبنان خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، كما دعت العُمانيين الموجودين في الأراضي اللبنانية للتواصل مع السفارة العمانية في بيروت.
وكانت عدد من الدول العربية والأجنبية حذرت رعاياها من السفر الى لبنان، وفى هذا السياق حثت سفارة أوكرانيا فى لبنان رعاياها عل مغادرة الاراضى اللبنانية، قائلة: "نظرًا إلى تدهور الوضع الأمني في الجمهورية اللبنانية، توصي سفارة أوكرانيا في لبنان الأوكرانيين بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى لبنان حتى يستقر الوضع الأمني، والمواطنين الذين ما زالوا موجودين في لبنان إلى مغادرة أراضيه. وفق"لبنان 24".
وأضافت السفارة فى بيانها، توصي سفارة أوكرانيا المواطنين الذين قرروا البقاء في لبنان بتجنب أماكن التجمعات الجماهيرية، وعدم المشاركة في التظاهرات، والالتزام الصارم بالإجراءات الأمنية وقواعد إقامة الأجانب في الدولة، والامتثال للمتطلبات القانونية لوكالات إنفاذ القانون، ومراقبة إخطارات السلطات المحلية حول تطور الوضع، وعدم مغادرة أماكن الإقامة إلا عند الضرورة القصوى، وحمل المستندات التي تثبت الهوية بشكل دائم، والتفكير أيضًا في إمكان تقصير مدة الإقامة في البلاد.
كما وجهت هولندة أيضا، نداء لرعاياها بسرعة مغادرة لبنان لعدم استقرار الأوضاع به ، وحثت المواطنين على عدم التوجه إلى لبنان وإلغاء أية رحلات لهم متجهة للأراضى اللبنانية .
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