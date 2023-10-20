اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية التركية: نحو 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة إلى تركيا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:00 ص
الخارجية التركية: نحو 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة إلى تركيا دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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أكدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، تقديم طلب رسمي لإجلاء 700 شخص من قطاع غزة، من بينهم 322 مواطنا تركيا، و55 موظفا بمؤسسات تركية في القطاع.

وأوضحت الخارجية التركية: "قدمنا رسميا طلبا لإجلاء 700 شخص من قطاع غزة.. من بينهم 322 مواطنا تركيا، و214 قريبا لهم، و104 مواطنين من قبرص الشمالية، و55 موظفا بمؤسسات تركية تعمل في القطاع".

وقال نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، الخميس، إن نحو 700 شخص في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء إلى تركيا.

وأوضح يلدز في كلمة حول السياسة الخارجية التركية بالبرلمان، أن "322 مواطنا تركيا، و104 من مواطني قبرص و214 فلسطينيا من أقرباء المواطنين الأتراك، و55 تركيا من موظفي المؤسسات التركية ينتظرون عملية الإجلاء إلى تركيا".

وأضاف أن التحضيرات اللازمة لإنشاء مشفى في تركيا أو أي منطقة أخرى لعلاج المصابين في غزة مستمرة.

وذكر أن الشحنة الأولى من المساعدات العينية التركية لقطاع غزة وصلت مصر في 13 أكتوبر الجاري وأن عمليات التوصيل لغزة تتم بشكل تدريجي.

وحول التصريحات الداعمة لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال المسؤول التركي: "للأسف الموقف الأمريكي غير متوازن بأي شكل من الأشكال ولا يخدم السلام".

ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له إن "الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنا 81 منهم بالمناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "بلغ عدد الشهداء 3785 والجرحى 12493 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الثالث عشر على التوالي".







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