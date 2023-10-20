التحالف الوطنى: 2000 طن مواد غذائية ومستلزمات طبية تنتظر الدخول لغزة

كتبت أسماء أمين

كشف عمرو محمد المتحدث الرسمي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مؤسسات التحالف ساهمت بحوالي 107 شاحنات تضم مساعدات إنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وذلك من أجل تخفيف الأوضاع ومساعدة الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الغاشم الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يتم البدء في إدخال عدد من شاحنات الأدوية إلى قطاع غزة نظرا لاحتياجهم الشديد لها على أن تدخل باقى المساعدات تباعاً.

وأوضح المتحدث الرسمي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لـ" اليوم السابع" أن الشاحنات تضم حوالى 2000 طن من المواد الغذائية بجانب أكثر من 40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية، بالإضافة إلى الاحتياجات الأزمة للإغاثة وسيارات وقود ومستلزمات طبية، بجانب أطقم طبية تضم كافة التخصصات.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن إلى عمل متطوعى التحالف والذى يصل عددهم لـ 2000 متطوع متواجدين الآن أمام معبر رفح في انتظار دخول المساعدات.

ويشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

بينما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصصت حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات، فضلًا عن مشاركتها في الحملة الشعبية للتبرع بالدم في كافة محافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.