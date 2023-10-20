التحالف الوطنى للعمل الأهلى بأسيوط يدعو لوقفة داعمة لموقف الرئيس السيسى

أسيوط -هيثم البدرى

أصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط بيانا جاء علي لسان الدكتور شحاته غريب المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط.

قال البيان: " أنه في إطار دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للقيادة السياسية وقراراتها الحكيمة بشأن الأوضاع في غزة ودعم القضية الفلسطينية وعدم المساس بالأمن القومي المصري، فأننا نعلن مشاركتنا في الوقفة التضامنية الحاشدة التي ستكون غدا بعد صلاة الجمعة في ميدان المجذوب دعما وتأييدا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأرض المصرية ودفاعا عن القضية الفلسطينية. ،ونعلن رفضنا المطلق لقتل المدنيين، ومحاولة تهجير سكان غزة، واتباع سياسة العقاب الجماعي،وأننا سنظل مرابطين حتى الإغاثة وأن فلسطين حرة من البحر للنهر ،كما نعلن أننا مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلم والحرب، ونفوض سيادته في اتخاذ ما يراه من قرارات حفاظا على الأمن القومي المصري ودعما للقضية الفلسطينية وأن فلسطين قضيتنا جميعا، والقضية لن تموت"