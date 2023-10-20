اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض يحذف صورة لبايدن رفقة قوات خاصة أمريكية فى إسرائيل

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:00 ص
البيت الأبيض يحذف صورة لبايدن رفقة قوات خاصة أمريكية فى إسرائيل الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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نشر فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس وهو يصافح القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، دون تغطية وجوههم أو غيرها من السمات التعريفية.

وقال المنشور الذي تم حذفه من على حساب البيت الأبيض بعد ساعة من نشره "بايدن التقى بالقوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس".

وأظهرت الصورة الأصلية وجوه أربعة رجال جميعهم يرتدون الزي العسكري الأمريكي.

وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في المجموعة القتالية النخبوية (CAG) والمعروفة أيضا باسم "قوة دلتا".







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