اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يجلى السكان من المناطق الحدودية مع لبنان

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:50 م
الاحتلال الإسرائيلي يجلى السكان من المناطق الحدودية مع لبنان قوات الاحتلال- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أرسلت منطقة كريات شمونة عند الحدود اللبنانية لبدء إجلاء السكان من هناك، تجنبا لتعرضهم لقصف من المنطقة الحدودية.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إن بيروت لا تريد حربا، مشيرا إلي أن حزب الله له حساباته الإقليمية.

وأوضح بو حبيب، أن هناك "توازن رعب" بين لبنان وإسرائيل ونرفض أن يلحق بـ لبنان أي أذى.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، أنه لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال على ضبط حزب الله برغم الحوار الإيجابي مع الحكومة.

 

 







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