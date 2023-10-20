الأونروا: نحتاج دخول 100 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا لتلبية الحاجة بغزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الادنى ‏" الأونروا"، نحتاج دخول 100 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا لتلبية الحاجة فى قطاع غزة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد قال تقرير لـ"الأونروا" أن مخزونات الأدوية استنفدت بشكل كبير فى عدد من مرافق الرعاية الصحية فى غزة مع بقاء إمدادات تكفى لأيام قليلة بشكل عام.

وأضاف التقرير أن مخزون إمدادات الأنسولين يكفى لمدة أسبوع واحد، لافتا إلى أن المستلزمات الصحية تنفذ بشكل عاجل بناءً على احتياجات الملاجئ.

كما تم استنفاد مخزون الوقود فى المراكز الصحية العاملة، ما يعيق توفير الرعاية الصحية الأولية فى المراكز الصحية التابعة للأونروا.