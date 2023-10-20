الأمم المتحدة: حملات اعتقال واسعة النطاق للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية

كتبت: هند المغربي

قال تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ‏" الأونروا" اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال والتفتيش واسعة النطاق في الضفة الغربية، بما في ذلك العمال الفلسطينيين من غزة، الذين قامت القوات الإسرائيلية بترحيلهم إلى الضفة الغربية حيث تم القبض على أكثر من 60 عاملاً من غزة في بيت لحم وحدها مساء امس

ووفق تقرير الأونروا يقدر عدد النازحين داخليا في مختلف أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص، يعيش أكثر من نصفهم في منشآت الأونروا في المحافظات الخمس ومنذ بداية التصعيد ، فيما أصيب ما يقرب من 100 نازح يقيمون في مرافق الأونروا بجروح ومات ثمانية

وأكد التقرير أنه تأثرت منشآت الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتأثرت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى بأضرار جسيمة جراء غارة جوية قريبة أصيب خلالها ثلاثة من النازحين الذين كانوا يحتمون بالمدرسة.