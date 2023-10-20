اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: حملات اعتقال واسعة النطاق للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:52 م
الأمم المتحدة: حملات اعتقال واسعة النطاق للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية غزة- ارشيفية
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ‏" الأونروا"  اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال والتفتيش واسعة النطاق في الضفة الغربية، بما في ذلك العمال الفلسطينيين من غزة، الذين قامت القوات الإسرائيلية بترحيلهم إلى الضفة الغربية حيث تم القبض على أكثر من 60 عاملاً من غزة  في بيت لحم وحدها مساء امس  

ووفق تقرير الأونروا يقدر عدد النازحين داخليا في مختلف أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص، يعيش أكثر من نصفهم في منشآت الأونروا في المحافظات الخمس ومنذ بداية التصعيد  ، فيما أصيب ما يقرب من 100 نازح يقيمون في مرافق الأونروا بجروح ومات ثمانية

وأكد التقرير أنه تأثرت منشآت الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتأثرت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى بأضرار جسيمة جراء غارة جوية قريبة أصيب خلالها ثلاثة من النازحين الذين كانوا يحتمون بالمدرسة.

 







الأمم المتحدة

الأونروا

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

لاجئين

جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة