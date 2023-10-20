الأمطار الغزيرة في إسبانيا تسبب حالة من الفوضى وتغرق محطات مترو الأنفاق

فاطمة شوقى

تعرضت العاصمة الإسبانية مدريد، لفوضى عارمة ووقف وسائل النقل وخاصة مترو الانفاق بسبب هطول امطار غزيرة أغرقت محطات المترو، مما أدى إلى تأخير وتكدس في حالات المرور بالإضافة الى مشاكل في عدد من الطرق الرئيسية ، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

ونشرت ماريا، عبر الإنترنت: "إنها تمطر داخل المترو"، وأرفقت مقطع فيديو لما شاهدته أثناء انتظار قطارها، ورغم أن الشبكة عملت بشكل طبيعي تماما خلال الساعات الأولى، إلا أنه في وقت متأخر من بعد الظهر بدأت الخطوط الأولى تنقطع بسبب تراكم المياه.

وبالمثل، عانت حدائق العاصمة أيضًا هذه المرة. أغلق مجلس المدينة منطقة ريتيرو وتسع مناطق خضراء أخرى بالمدينة من الساعة 3 إلى 6 مساءً بسبب حالة التأهب الحمراء التي أصدرتها وكالة الدولة (Aemet) بسبب هبوب الرياح القوية.