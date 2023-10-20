الأقصر تشهد استمتاع المغامرين من حول العالم بمظلات "الباراموتور".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق مبهج للاعبي ومغامرى المظلات الجوية "الباراموتور" في سماء شرق وغرب الأقصر، وسط أجواء من البهجة خلال الاستمتاع بإحدى ايفنتات الباراموتور اللعبة الشهيرة حول العالم، حيث حلقت في سماء مدينة الأقصر على مدار اليومين الماضيين عروض مميزة بالمظلات تحمل إسم "الباراموتور"، والتي جابت السماء حول منطقة معابد البر الغربي ومعابد الكرنك والأقصر.

ويقول محمد عثمان الخبير السياحى، لـ"اليوم السابع"، إنه قامت إحدي شركات المظلات الجوية بتنظيم حدث مميز بجلب مغامرين ولاعبين من حول العالم للإستمتاع بالمظلات الجوية "الباراموتور" فى سماء الأقصر، حيث أعجبت الوفود الأجنبية من السائحين المتواجدين في معالم الأقصر الفرعونية، وظهرت تلك العروض الجوية فى السماء أعلى معابد الكرنك ومعبد الأقصر وساحة أبو الحجاج الأقصر.

ويضيف محمد عثمان، أنه مع قدوم فصل الشتاء والطقس المعتدل وقلة الرياح الشديدة صباحاً فى سماء الأقصر تنظم الشركات المتخصصة فى المظلات الجوية بعد الفعاليات المتنوعة فى شرق وغرب الأقصر، حيث خرجت تلك المظلات من إحدي المناطق الزراعية بمدينة الأقصر، للتحليق بالمغامرون واللاعبون أعلى معابد شرق وغرب الأقصر وهى معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي ومعبد الرمسيوم وحول تمثالي ممنون في البر الغربي بالأقصر، وذلك عقب تقديم استعراضات جوية أبهرت أهالي البر الغربي والأفواج السياحية التي تزور مصر حالياً.

وتم تنظيم تلك العروض الجوية فوق معابد الأقصر بعد نجاحها في محافظات الفيوم والساحل الشمالي وفوق أهرامات الجيزة، والتي تنظمها الشركات المتخصصة فى تلك الألعاب الرياضية، وذلك بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة في اليابان والمانيا واسبانيا وهولندا ومصر، لإضفاء نمط سياحي جديد في مدينة الأقصر لتحقيق سحر المغامرة والبهجة بين السائحين من حول العالم.

فيما شهدت سماء محافظة الأقصر، تحليق 50 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربى، أقلت على متنها حوالى 1300 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، حيث أكد مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس في سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، وحصل السائحون المشاركين في الرحلات على قدر كبير من المتعة والسعادة الغامرة بالتحليق فى سماء الأقصر.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التي يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.



إقلاع الباراموتور بسماء الأقصر



الأقصر تشهد إستمتاع المغامرون من حول العالم بالمظلات الجوية



التجهيز لتحليق الباراموتور فى سماء الأقصر



السياح ولاعبي الباراموتور قبل التحليق بسماء الأقصر



تحليق أحد لاعبي المظلات الجوية بالأقصر



خروج لاعبي الباراموتور من زراعات الأقصر



لاعبي الباراموتور فى سماء الأقصر