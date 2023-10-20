اليوم السابع
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الآلاف يشاركون فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى بشبرا الخيمة.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:29 م
الآلاف يشاركون فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى بشبرا الخيمة.. صور الألاف يشاركون بمسيرة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مسيرة تضامنية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفي الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، حيشث شهدت الوقفة مشاركة الألاف من أبناء القليوبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
 
وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية"، و"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.
 
وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».
 
وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.
 
وكان قد شهد عدد من مساجد محافظة القليوبية، وعددها 6 مساجد، صلاة الغائب علي الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا علي يد العدو الإسرائيلي في الاعتداءات الأخيرة وأيضا المجزرة بحق الفلسطينيين في مستشفي المعمداني بقطاع غزة، كما صدعت المساجد بالدعوات للأشقاء الفلسطينيين في مواجهتهم مع العدو الصهيوني.
 
وأدت مساجد ناصر والشامخية بمدينة بنها، ومسجد سيدي راجح بقرية مرصفا مركز بنها، ومسجد العليمي بطوخ، ومسجد سيدي عواض بقليوب، ومسجد المجمع الإسلامي بمدينة العبور، صلاة الغائب على شهداء فلسطين وانهالت الدعوات من قبل المصلين للأخوة الفلسطينيين في مواجهتهم مع العدو الصهيوني.
 
الألاف-يشاركون-بوقفة-تضامنية-مع-الأشقاء-الفلسطينيين-بميدان-المؤسسة-بشبرا-الخيمة-(1)
 
الألاف-يشاركون-بوقفة-تضامنية-مع-الأشقاء-الفلسطينيين-بميدان-المؤسسة-بشبرا-الخيمة-(2)
 
الألاف-يشاركون-بوقفة-تضامنية-مع-الأشقاء-الفلسطينيين-بميدان-المؤسسة-بشبرا-الخيمة-(3)
 
الألاف-يشاركون-بوقفة-تضامنية-مع-الأشقاء-الفلسطينيين-بميدان-المؤسسة-بشبرا-الخيمة-(4)
 
الألاف-يشاركون-بوقفة-تضامنية-مع-الأشقاء-الفلسطينيين-بميدان-المؤسسة-بشبرا-الخيمة-(5)
 






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