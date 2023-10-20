الآلاف يخرجون فى مسيرة بشوارع بنى سويف لتأييد الدولة المصرية وفلسطين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

خرجت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف ، من مسجد عمر بن عبدالعزيز فى اتجاه ميدان الزراعيين الشهيد محمد هارون، لتأييد الدولة المصرية، والتنديد بمجازر غزة.

أدى أهالى محافظة بنى سويف ، اليوم ، صلاة الغائب على اروح شهداء غزة فى عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة.

وادى المئات من أهالى بنى سويف ، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تزين ميدان الزراعيين " الشهيد محمد هارون" وسط مدينة بنى سويف تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال أهالى محافظة بنى سويف، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بادخال المساعدات.