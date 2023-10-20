اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الآلاف يخرجون فى مسيرة بشوارع بنى سويف لتأييد الدولة المصرية وفلسطين.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:01 م
الآلاف يخرجون فى مسيرة بشوارع بنى سويف لتأييد الدولة المصرية وفلسطين.. صور جانب من المسيرات
بنى سويف هانى فتحى

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خرجت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف ، من  مسجد عمر بن عبدالعزيز فى اتجاه ميدان الزراعيين الشهيد محمد هارون، لتأييد الدولة المصرية، والتنديد بمجازر غزة.
 
أدى أهالى محافظة بنى سويف ، اليوم ، صلاة الغائب على اروح شهداء غزة فى عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة.
وادى المئات من أهالى بنى سويف ، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ، فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
تزين ميدان الزراعيين " الشهيد محمد هارون" وسط مدينة بنى سويف تزين بلافتات دعم الشعب الفلسطينى مبكرا، استعدادا لاستقبال أهالى محافظة بنى سويف، لتنظيم وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بقتل المدنيين، والمطالبة بادخال المساعدات.
 
جانب من المسيرات (5)
جانب من المسيرات (5)

جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات (1)

جانب من المسيرات (3)
جانب من المسيرات (3)

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات (2)

جانب من المسيرات (4)
جانب من المسيرات (4)
 
جانب من المسيرات (5)
جانب من المسيرات (5)

جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات (1)

جانب من المسيرات (3)
جانب من المسيرات (3)

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات (2)

جانب من المسيرات (4)
جانب من المسيرات (4)
 






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