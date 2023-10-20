اليوم السابع
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الآلاف من مواطني البحيرة يتضامنون مع أهالى غزة ضد العدوان الإسرائيلي.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:40 م
الآلاف من مواطني البحيرة يتضامنون مع أهالى غزة ضد العدوان الإسرائيلي.. صور جانب من تضامن اهالى البحيرة مع أهالى غزة
البحيرة. ناصر جودة

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توافد الآلاف من أهالى محافظة البحيرة بالميادين العامة خاصة ميدان جلال قريطم بمنطقة الاستاد بمدينة دمنهور، وذلك للمشاركة فى الفعاليات الاحتجاجية التى دعت إليها الأحزاب والقوى السياسية لدعم الشعب الفلسطينى والتنديد بالعدوان الإسرائيلى السافر على غزة، وكذلك تأييدا لموقف الدولة المصرية لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين.


وحمل المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية وتعالت هتافاتهم المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية، ومنها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. بنرددها جيل وراء جيل.. بنعاديكى يا إسرائيل".


وكان عدد من القوى السياسية والمؤسسات الحكومية قد أعلنت عن تنظيم مسيرات حاشدة بالشوارع والميادين بعد صلاة الجمعة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.


كما شهدت مساجد محافظة البحيرة تأدية الآلاف من الأهالى صلاة الغائب على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى وذلك عقب صلاة الجمعة.

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