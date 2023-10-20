اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:42 م
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الآلاف فى مسيرة بالمحلة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:33 م
الآلاف فى مسيرة بالمحلة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.. صور جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى
الغربية عادل ضرة

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خرج الآلاف من أبناء المحلة الكبرى والقرى والمراكز عقب صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة ضد الاحتلال الاسرائيلى مرددين بضرورة قطع العلاقات مع الكيان الصهيونى الذى يرتكب افظع الجرائم الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى والمجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وسط الصمت الدولى الرهيب خاصة من أمريكا وأوربا.
 
وخرج الأطفال والنساء رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية منددين بما يحدث من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل بغزة، كما ردد المتظاهرون الهتافات المعادية ضد الرئيس الأمريكى وضد بريطانيا ومجلس الأمن وضد الكيان الصهيونى.
 
جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى (2)
جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى (2)

جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى (1)
جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى (1)

جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى (3)
جانب من المسيرات لدعم فلسطين بالمحلة الكبرى (3)

 







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