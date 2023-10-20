قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا قتل خلال المداهمة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية (وفا) إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد عناصر خدمة الاحتياط الذي كان جزءا من وحدة سرية قتل خلال المداهمة. ولم تقدم تفاصيل.
وذكرت (وفا) أن سبعة من القتلى نُقلوا إلى المستشفى، بينما الخمسة الآخرون في مسجد داخل المخيم.
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