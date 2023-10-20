إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى في أخميم والدفع بالمعدات لرفع الحمولة

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى سوهاج قبل قليل ، بالمعدات الخاصة بها من أجل إعادة حركة السير على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، عقب إنقلاب سيارة بقطوره محملة بالكرتون، على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية، بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج الأمر الذى أدى إلى حركة توقف حركة المرور جزئيا بسبب الحادث.

وعلى أنتقلت المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمتابعة من المهندس لطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية إلى مكان الحادث حيث تبين إنقلاب سيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات معدنية ب. ل .ر 9724 على جانب الطريق وتبين أنها محملة بكميات من الكرتون ، جار رفع الحمولة من على الطريق بواسطة كلارك بحضور إدارة مرور سوهاج، وقوات مركز شرطة أخميم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ولا توجد خسائر بالأروح وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.



السيارة بعد إنقلابها على جانب الطريق



المعدات ترفع الحمولة



وصول الكلارك لمكان الحادث



السيارة محل الحادث



السيارة على طريق سوهاج اللبحر الأحمر



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جانب من المسيرة (4)



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حملة التبرع بالدم (1)



حملة التبرع بالدم



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