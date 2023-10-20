إقترب الحلم ..أسوان علي أبواب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا..صور

أسوان- صلاح المسن

تستعد محافظة أسوان للانضمام لأكبر مشروع قومى للصحة فى مصر،حيث اقترب الحلم للإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، داخل 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتشهد الجمهورية الجديدة ميلاد أرقى مشروع للإهتمام بالمواطن المصرى، والذى تجسد فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية .

وتجري التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة ،كما يقوم وفد الجودة اليابانية بتدريب الفريق الطبي بالمستشفيات، ويتم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى يتم بذلها لإنهاء وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة حيث تم حتى الآن نقل أصول 76 مركز طبى ووحدة صحية و 4 مستشفيات، و بالتوازى مع تلك الجهود جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم في توفير المناخ اللازم للإشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتي ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بجودة عالية ، فيما تم توفير سكن راقى للأطباء والإستشاريين.

ويجري التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة أسوان،عقب تحويل هذه الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة الخدمات تساهم فى تقديم الخدمة العلاجية بالجودة العالية، ومن بينها مستشفى حورس بإدفو والتى شهدت فى شهر واحد إجراء 400 عملية من بينها 110 عملية كبرى لتساهم المنظومة فى نقلة نوعية غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى والهام، والذى يأتى كأسبقية أولى فى العمل التنفيذى

و مستشفى حورس بادفو، صرح الطبى كبير يخدم أكثر من نصف مليون مواطن يضم 139 طبيب فى جميع الأقسام والتخصصات الطبية، بجانب ٥٥٨ من أطقم التمريض نجحت فى التعامل العلاجى بجودة عالية ، و تم التعامل مع آلاف المترددين ، مع إجراء عمليات كبري ومتوسطة وصغري والتدخل الطبى لالاف المرضي بالعيادات الخارجية.

ومستشفى حورس العام بإدفو شمال محافظة أسوان ، والتى وصلت تكلفتها الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه، لتخدم أكثر من نصف مليون نسمه ، وتضم 3 مبانى بها 176 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً قسم العيادات الخارجية و 7 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 60 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 18 حضانة و 18 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

وكما يجري التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الصداقة التخصصى ، والمسلة " الحميات سابقاً " ، ومستشفى المسلة التخصصى بأسوان تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال .

و هذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والإستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع ، وأيضاً قسم الطوارئ ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة .

وكذلك مستشفى الرمد التخصصي بأسوان تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتقدم خدمات طبية متميزة من خلال فريق عمل كفء باستخدام أفضل الأجهزة الحديثة والمتطورة لخدمة المرضي وتحقيق رضاهم وتقديم خدمة ذات جودة عالية لتحسين مستوى الصحة في المجتمع.



وتقديم رعاية صحية متكاملة من كشف وأشعة و تحاليل ودواء في نفس المكان و بأعلى مستوى جودة وبدون أي تأخير.



ورفع العبء المادى والمعنوى عن كاهله من خلال توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.

وتم البدء فى التشغيل التجريبى للعديد من المراكز، الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمركز نصر النوبة، وأيضاً تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة والعناية المركزة ، بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين ، وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى ، وكذا 2 غرفة عمليات .

كذلك من المقرر أن يتم دعم المستشفيات بالحضانات الجديدة ذات الجودة العالية، مع إيفاد الأطباء والإستشاريين لتدريب الأطقم الطبية فى كافة التخصصات لتأهليهم للتدخل السريع لتقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية ضمن دواعى إنقاذ الحياة، وهو الذى يتكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال المنظومة .

كما من المقرر تنظيم المؤتمر السنوى لهيئة الرعاية الصحية بأسوان فى شهر نوفمبر القادم تمهيداً لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وهو الذى يتكامل مع إنشاء نقطة تمركز طبى بجوار مستشفى المسلة للحميات لتقديم الخدمات الطبية للأفواج السياحية الزائرة لمنطقة المسلة الناقصة ، وهو الذى يأتى ضمن جهود الإرتقاء بمنظومة السياحية العلاجية بالمشتى العالمى بأسوان.

وفي مركز ادفو تم تشغيل العديد من المراكز الطبية في مقدمتها ومن المستشفيات التي دخلت الخدمة بمحافظة أسوان تشغيلا تجريبيا، يأتي ذلك بالتوازي مع تشغيل عدد من الصروح الطبية بمراكز كوم أمبو ودراو وأسوان.

و جارى العمل فى تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى أكثر من 35 ٪ بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه ، و مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات، كما تستعد مستشفيات جامعة أسوان، للاندماج في مستشفيات التأمين الصحى.



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال