اليوم السابع
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أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:36 م
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة.. صور صلاة الغائب فى الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أدى المئات من أهالي محافظة الفيوم صلاة الغائب على شهداء غزة عقب صلاة الجمعة بمساجد مدينة الفيوم، وكان تجمع المئات من المصلين بالمساجد وافترشوا الشوارع ورددوا الدعاء خلف الأئمة لأهالي فلسطين بالنصر وشفاء المصابين والدعاء للشهداء.

وشهد مسجد المعلمين بمنطقة رفعت عزمي بمدينة الفيوم تجمع المئات من المواطنين امام المسجد رافعين اللافتات المتضامنة مع القضية الفلسطينة.

ومن المقرر أن يشهد ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم مسيرات حاشدة لأهالي الفيوم اليوم للتضامن مع القضية الفلسطينية.

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (1)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (1)

 

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (2)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (2)

 

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (3)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (3)

 

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (4)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (4)

 

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (5)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (5)

 

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (6)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (6)

 

أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (7)
أهالي الفيوم يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة (7)

 







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