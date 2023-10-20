أهالى الوادى الجديد ينظمون مسيرات حاشدة فى شوارع الخارجة تضامناً مع فلسطين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظم الآلاف من أهالى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مسيرات حاشدة طافت عدد من شوارع المدينة شارك فيها عدد كبير من الشباب والنساء والاطفال متجهين إلى ميدان الساحة الشعبية حيث مقر التجمع بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة للتنديد بوحشية الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتأكيد على الوقوف صفا واحدا خلف الدولة فى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الأمن القومي المصري واتخاذ كافة القرارات التي تضمن ذلك.

وردد الأهالى هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وأهل غزة حاملين الأعلام ولافتات الدعم والتأييد ومنها " بالروح والدم نفديكي يا فلسطين " ونفديكي بالروح ولا للنزوح" و "يا فلسطين يا فلسطين احنا وراكى بالملايين" واتجهت المسيرات نحو ميدان الساحة رافعين الاعلام المصرية والفلسطينية غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف الدولة إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية ووقوع الالاف من الشهداء والقتلي.





