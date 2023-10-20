أهالى المنوفية يوزعون أعلام مصر وفلسطين على المشاركين فى مسيرة دعم فلسطين.. صور

المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

قام عدد من الشباب المشاركين فى الوقفة التضامنية بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بتوزيع اعلام مصر وفلسطين، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد المحتشدون هتفات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. يالا يا سيسى خد قرار الشعب المصرى كله وراك.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود.. شد حيلك يا فلسطين بكرة الـ100 مليون جايين.. ياصهيونى يا خسيس الدم العربى مش رخيص.. يا صهيونى يا خسيس بكرة المصرى يحفر قبرك"

جدير بالذكر أن السفير الفلسطينى بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التى تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسى قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلى الذى يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجرى فى قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".