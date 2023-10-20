جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتشاور بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال الهاتفي أيضا، الشراكة الأمنية الأمريكية طويلة الأمد مع الإمارات العربية المتحدة.