اليوم السابع
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أطفال يشاركون فى مسيرات تضامنية بالحصرى ويرتدون وشاح فلسطين لدعم غزة.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:06 م
أطفال يشاركون فى مسيرات تضامنية بالحصرى ويرتدون وشاح فلسطين لدعم غزة.. صور أطفال يشاركون فى الوقفة التضامنية بالحصرى
كتب محمود طه حسين وأحمد عبد الهادى

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شارك أطفال والنساء بالمسيرات التضامنية بميدان الحصرى بأكتوبر لدعم الشعب الفلسطينى وقرارات الدولة المصرية، حيث ارتدى الأطفال وشاح فلسطين وردود هتافات بالروح بالدم نفديك يا فلسطين لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، كما أشعل بعض المواطنين النار فى علم إسرائيل.

وشهدت الوقفة التضامنية، تزايد أعداد حاملين علم مصر وفلسطين كما استخدم المواطنين الدف والطبلة أثناء الهتاف.  

ونظم الآلاف من المواطنين وقفة تضامنية بميدان الحصرى لدعم الشعب الفلسطينى وقرارات الدولة المصرية، حيث ردد المواطنون هتافات تحيا مصر، وتسقط تسقط إسرائيل والشعب يريد تحرير فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، كما رفعوا أعلام فلسطين.
 
أطفال يشاركون فى مظاهرات الحصرى
أطفال يشاركون فى مظاهرات الحصرى

جانب من وقفة الأطفال
جانب من وقفة الأطفال

وقفة الأطفال فى الحصرى
وقفة الأطفال فى الحصرى






جمعة تحيا مصر

جمعة_تحيا_مصر

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