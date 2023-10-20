أطفال الأقصر يهتفون من أجل فلسطين بساحة أبو الحجاج الأقصرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، منذ قليل عصر اليوم الجمعة، هتاف عدد من الأطفال لشعب وأطفال فلسطين خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد موقف القيادة السياسية في القرارات المقبلة.

رصد "اليوم السابع"، تضامن الأطفال من أبناء محافظة الأقصر، مع أطفال غزة بأعلام فلسطين والوشاح الشهير، لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أدى الآلاف من أبناء الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داخل مسجد أبو الحجاج الأقصرى، ومسجد أحمد النجم، والساحة الرضوانية وساحة الشيخ الطيب.

فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" التوافد والإقبال من المواطنين داخل ساحة وميدان أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، للتجهيز لانطلاق فعاليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث شهدت شوارع مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، لتأييد قرار الدولة المصرية بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.