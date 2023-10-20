أسماك لا تجدها إلا في أسواق دمياط.. تعرف على أبرز أسواق السمك في المحافظة

دمياط - هيثم مراد

تشتهر محافظة دمياط بتواجد أصناف متعددة من الأسماك طوال العام، يرجع ذلك كونها تمتلك ثلثي اسطول الصيد المصري داخل مدينة عزبة البرج، ما يسمح لها بترويج أصناف من الأسماك لا نجدها سوي في أسواق المحافظة.

ويقدم "اليوم السابع"، أبرز أسواق الأسماك داخل دمياط وكذلك أبرز الأنواع التي لا تجدها إلا داخل تلك الأسواق.

حلقة السمك بمدينة عزبة البرج

تعد المصدر الرئيسي لترويج وبيع الأسماك الطازجة، تعقد يوميا من الرابعة فجرا وحتي السابعة صباحا، تقع على سواحل المدينة بطول نهر النيل نظرا لاستقبالها المراكب القادمة من رحلات الصيد.

تشهد حلقة الأسماك في عزبة البرج إقبالا واسعا من قبل تجار الأسماك في محافظات مجاورة، وتمتاز بوجود أصناف متنوعة من الأسماك الطازجة، ذلك بسبب استقبالها المراكب فور عودتها.

أصناف "التونة المتنوعة، وأسماك الصيجان وكذلك انواع متنوعة من الجمبري" تعد الأبرز داخل حلقة اسماك مدينة عزبة البرج الأمر الذي يجعلها محط اهتمام الجميع لاسيما تجار الأسماك خاصة المتواجدين بمحافظات مجاورة لدمياط.

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القنطرة" سوق السمك الرئيسي للمحافظة

هو السوق الرئيسي لبيع الأسماك داخل دمياط، يقع وسط مدينة دمياط بالقرب من محطة السكك الحديدية، يعد أكبر مكان يتجمع به بائعي الأسماك داخل المحافظة. وهو صاحب المركز الثاني من حيث الإقبال بعد حلقة الأسماك في مدينة عزبة البرج، غير أنه يعد مكانا متكاملا يضم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين حال شرائهم للاسماك ويأتي أبرزها انتشار أماكن تجهيز الأسماك بالطرق الدمياطية المختلفة.

يشتهر هذا السوق بترويج عددا أكبر من أصناف "البلطي، وكذلك السردين" وتعد الاكثر انتشارا بداخله، بينما تظل أصناف "الكابوريا والفوراغ وكذلك الدنيس" أبرز أصناف المأكولات البحرية داخل سوق السمك الرئيسي في دمياط خاصة خلال فصل الشتاء.

سوق مدينة عزبة البرج

بالرغم من تواجد حلقة الأسماك داخل المدينة غير أنه تم إعداد تجمع تسويقي لبيع الأسماك داخل مدينة عزبة البرج، نظرا للوقت المحدود المرتبط به تجار الحلقة والذي لا يسمح لجميع الأهالى بالشراء، يأتي سوق السمك داخل مدينة عزبة البرج صاحب المركز الثالث من حيث الاقبال على مستوى المحافظة ويشتهر بوجود أصناف معينة من الأسماك قد لا تجدها في مكان آخر أبرزها اسماك "التونة الحمراء" .

سوق السمك بقرية شطا

يحتوى هو الآخر على تجمع كبير من حلقات الاسماك، لكنه يقل نسبيا عن حلقة الأسماك الرئيسية داخل عزبة البرج، يشتهر هذا السوق ببعض الأصناف خاصة التي يتم تربيتها داخل مزارع الأسماك نظرا لموقع القريب من مزارع الأسماك التي تقع بالمنطقة، ما جعله محط اهتمام تجار الأسماك بشكل كبير، رغم ذلك لكنه يأتي في المركز الرابع من حيث استقبال المواطنين.

"البلطي بكافة أحجامها، ثعابين البحر، والأسماك الصغيرة" جميعها أصناف تعد الأشهر داخل سوق اسماك قرية شطا في دمياط نظرا لوجود اكبر تجمع من مزارع الأسماك بالقرب منه.

سوق مدينة رأس البر

يشهد رواجا أثناء فصل الصيف، هو السوق الرئيسي لبيع الأسماك داخل المدينة، غير أنه قد لا يشهد إقبالا واسعا من قبل الأهالي خلال فصل الشتاء نظرا لتواجد أسواق أخري دال مدينة دمياط.

قد تحتاج الي أصناف معنية من الجمبري وكذلك أسماك البوري وقتها سيكون الذهاب الي سوق رأس البر ضروريا.



أسماك دمياط



أسواق الأسماك في دمياط (2)



أسواق الأسماك في دمياط



أصناف الأسماك في دمياط (1)



أصناف الأسماك في دمياط (2)