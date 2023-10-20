اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:32 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 ذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- بمستهل تعاملات اليوم الجمعة بحوالي 40 جنيهًا، مسجلاً 2440 جنيهًا للجرام، بعد أن سجل مستويات 2400 جنيها بختام تداولات أمس الخميس.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2440 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2092 جنيها.
 
الجنيه الذهب 19520 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليسجل أعلى مستوياته في شهرين وذلك إثر تصاعد الصراع في قطاع غزة بعد ضرب إسرائيل لمستشفى نتج عنه مئات من القتلى الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد. 
 
وعاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد من جديد ليجد الذهب دعم كبير في الأسواق ليتخطى مستويات المقاومة حول منطقة 1930 دولار للأونصة ويقترب الآن من منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة. 
 
تصاعد التوترات في الحرب في منطقة الشرق الأوسط أعادت المخاوف إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بتوسع رقعة الحرب وإمكانية تدخل أطراف أخرى في الصراع الأمر الذي يزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية في المنطقة التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم الأمر الذي قد ينتقل تأثيره سريعاً إلى الاقتصاد العالمي. 






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