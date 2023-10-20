أسامة الأزهرى من أمام المنصة: نفوض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى

كتب أحمد حسني- ندى سليم

شارك الآلاف في مسيرات شارع النصر أمام المنصة، بمدينة نصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، وشارك الشيخ أسامة الأزهرى مئات الآلاف من المواطنين، تضامنا مع فلسطين، وهتف " تحيا مصر تحيا فلسطين، تحيا مصر تحيا فلسطين".

وقال الأزهرى:" إننا نرفض المساس بالسيادة المصرية، ونرفض المساس بأرض سيناء، لن تموت قضية فلسطين، ولن يهجر الفلسطينيين، ونعلنها العالم كله، أننا مع فلسطين، ونفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصرى. "

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسى"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.