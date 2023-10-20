اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أسامة الأزهرى من أمام المنصة: نفوض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:51 م
أسامة الأزهرى من أمام المنصة: نفوض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى مسيرات المنصة
كتب أحمد حسني- ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الآلاف في مسيرات شارع النصر أمام المنصة، بمدينة نصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، وشارك الشيخ أسامة الأزهرى مئات الآلاف من المواطنين، تضامنا مع فلسطين، وهتف " تحيا مصر تحيا فلسطين، تحيا مصر تحيا فلسطين".
 
وقال الأزهرى:" إننا نرفض المساس بالسيادة المصرية، ونرفض المساس بأرض سيناء، لن تموت قضية فلسطين، ولن يهجر الفلسطينيين، ونعلنها العالم كله، أننا مع فلسطين، ونفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصرى. "
 
وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسى"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
 
وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
 
WhatsApp Image 2023-10-20 at 2.28.27 PM
WhatsApp Image 2023-10-20 at 2.28.27 PM

WhatsApp Image 2023-10-20 at 2.28.29 PM
WhatsApp Image 2023-10-20 at 2.28.29 PM

WhatsApp Image 2023-10-20 at 2.29.50 PM
WhatsApp Image 2023-10-20 at 2.29.50 PM
 






جمعة تحيا مصر

جمعة_تحيا_مصر

وقفات تضامنية لنصرة غزة

تحيا مصر

العدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات ضد عدوان إسرائيل

مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي

دعم فلسطين

دعم غزة

مظاهرات دعم غزة

التنديد بجرائم إسرائيل

مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي

قمة القاهرة للسلام

جوتيريش

محافظات مصر تنتفض ضد العدوان الإسرائيلي

وقفات دعم غزة

مظاهرات دعم فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة