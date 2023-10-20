أخبار مصر.. الرئيس السيسى يدعو للتعاون من أجل وقف الحرب في المنطقة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة والعاجلة، فى مقدمتها وصول الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وملك البحرين لمصر، لحضور أعمال قمة القاهرة للسلام، وتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في غزة، ومطالبته بالتعاون لوقف الحرب.

محمود عباس أبو مازن يصل إلى مصر للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ، للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، والمقرر إن تعقد غدا السبت في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ملك البحرين يصل مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام، والمقرر أن تعقد غدا السبت في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيس السيسي: نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.

الرئيس السيسى: سقوط 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 طفل فى قطاع غزة..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قطاع غزة شهد سقوط تقريبا 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 ألف طفل، متابعا: "المهم نتدخل في هذا الأمر حتى لا يتسبب هذا الأمر في سقوط الكثير من المدنيين".

"الخارجية": الإعلام الغربي يستهدف مصر منذ بداية أزمة غزة بترويج لسيناريو التهجير

‏أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أن مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة عبرالترويج لسيناريو التهجير، تحميلها مسئولية غلق معبر رفح رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات.

الرئيس السيسى: يجب استمرار تدفق المساعدات لـ2.3 مليون فلسطينى فى غزة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتي يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف التي تعرض له خلال الأيام الماضية، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

الرئيس السيسى: نحتاج إلى التعاون من أجل منع الحرب فى المنطقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى التعاون من أجل أن لا تنزلق المنطقة فى حرب على مستوى المنطقة بالكامل ويكون تأثيرها على المنطقة.

الرئيس السيسي: نزوح المدنيين من غزة لسيناء أمر شديد الخطورة قد يُنهى القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينهي القضية الفلسطينية، متابعا: "أسجل أيضا تقديرى لتفهمكم أهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما وإحنا حريصين على إنه ما يحصلش".

رئيس وزراء بريطانيا: أشكر الرئيس السيسى على جهوده لتوفير المساعدات لغزة

قدم رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها لتوفير المساعدات الإنسانية الى غزة.

روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن

نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو الأردن.

متضامنون مع غزة يؤدون صلاة العصر في ميدان التحرير.. فيديو

أدى منذ قليل عدد من المواطنين، صلاة العصر بميدان التحرير، وذلك خلال مسيرتهم التضامنية، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

مسيرة فى ميدان التحرير لتأييد الموقف المصرى والتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة

نظم عدد من المواطنين مسيرة تضامنية، بميدان التحرير، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

السابعة مساء 14 يناير ضربة البداية.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2023، باليوم والساعة، والتى ستقام بداية العام المقبل، ويشارك فيها منتخب مصر فى مجموعة واحدة برفقة موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وزيرة داخلية ألمانيا تدعو لترحيل داعمى فلسطين

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الجمعة، إلى ترحيل داعمي الفصائل الفلسطينية من البلاد "طالما كان ذلك ممكنا".

بايدن يؤكد لنتنياهو الحاجة الماسة إلى أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، "الحاجة الماسة إلى أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب " .

القاهرة الإخبارية: إطلاق 30 قذيفة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل ، إطلاق نحو 30 قذيفة من أراضي لبنان تجاه مستوطنات غلاف غزة.

العفو الدولية: هناك أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل فى غزة

ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن هناك أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، حيث تقضى هجماتها على عائلات بأكملها فى غزة.

القاهرة الإخبارية: إطلاق 30 قذيفة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل ، إطلاق نحو 30 قذيفة من أراضي لبنان تجاه مستوطنات غلاف غزة.