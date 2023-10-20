أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2470 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 20-10-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب للمرة الثانية في تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سهر 2470 جنيها للجرام نتيجة زيادة سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات 1983 دولار في التداولات الفورية، ووصول مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث إنتاج التمور بحوالي 18% و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 2470 جنيها ارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثانية في تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سهر 2470 جنيها للجرام نتيجة زيادة سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات 1983 دولار في التداولات الفورية، وبلغ عيار 24 حوالي 2823 جنيها، وعيار 18 سجل 2117 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 19760 جنيها. ارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثانية في تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سهر 2470 جنيها للجرام نتيجة زيادة سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات 1983 دولار في التداولات الفورية، وبلغ عيار 24 حوالي 2823 جنيها، وعيار 18 سجل 2117 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 19760 جنيها.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد المخاوف بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى الإشارات المتضاربة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي.

وزارة الصناعة: إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم بإجمالى 2.3 مليون نخلة فى توشكى قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن محصول التمور في مصر يمثل محصولاً استراتيجياً، وتحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18% و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة. قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن محصول التمور في مصر يمثل محصولاً استراتيجياً، وتحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18% و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

أضاف أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكى والعوينات، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بقطاع التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

شركة عالمية تعرض إنشاء مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع محمد محيسن رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، وخالد هاشم الرئيس الإقليمى للشركة، عدة مشروعات فى مجال الطاقة الخضراء ينفذها قطاع البترول حاليًا، وترغب الشركة في المشاركة بها وعلى رأسها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) Sustainable Aviation Fuel. بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع محمد محيسن رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، وخالد هاشم الرئيس الإقليمى للشركة، عدة مشروعات فى مجال الطاقة الخضراء ينفذها قطاع البترول حاليًا، وترغب الشركة في المشاركة بها وعلى رأسها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) Sustainable Aviation Fuel.

وخلال اللقاء أكد "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مشروع إنتاج وقود الساف (الوقود الحيوى) يأتى فى ضوء التوجه العالمى للتحول للطاقات الخضراء والتزام الدولة المصرية بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول التدريجى نحو الاقتصاد الأخضر.