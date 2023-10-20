أب يطالب بضم حضانة أطفاله بعد هجر زوجته له منذ عامين

كتبت أسماء شلبي

أقام أب دعوي ضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عامين، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً وترفض تمكيني من التواصل معهم".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اكتشفت بعد 13 عام زواج أنني أتعرض للخداع علي يد زوجتي، بعد أن استولت علي ممتلكاتي خاصة بي وخدعتني وسجلتها باسمها، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية أولادي".

وتابع الزوج:" زوجتي غير أمينة علي رعاية الأطفال، قامت بتبديد النفقات الخاصة بهم وحرمتهم من حقوقهم في مالي وذلك حتي تظهرني أمام جميع أقاربنا بأني الأب الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على أولاده، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتهم، ووصلتني رسائل منهم للتدخل في ظل رفضهم العيش برفقتها".

وأشار الأب:" زوجتي تواصل الاستيلاء على النفقات، وطالبتني مؤخراً بمبلغ 80 ألف جنيه وعندما رفض توعدتني بالملاحقة والزج بي بالسجن، رغم توفيري لها كل ما تتمناه طوال سنوات زواجنا قررت تطليقي للضرر، وحرمتني من تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.