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78 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الأسباني.. ومصر الثالث عربيًا في جودة التعليم

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:40 ص
78 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الأسباني.. ومصر الثالث عربيًا في جودة التعليم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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عملت الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية الخاصة بالتعليم التقني في الجامعات المصرية؛ حيث وافق مجلس النواب في ديسمبر 2021 على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
 
وتقدمت مصر 14 مركزا فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمي عام 2022 حيث تقدمت من المركز 90 وعام 2021 إلى المركز 76 عام 2022.
 
وتقدمت  مصر في التصنيف العالمي لجودة التعليم عام 2022 وجاءت في المركز الثالث عربيا وفقا لتصنيف Us news» العالمي للقفز من المركز الـ39 عام 2021 إلى المركز 37 عام 2022. بين 85 دولة على مستوى  العالم. 
 
‏كما تم إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية في تصنيف الجامع ات الإسباني (Ranking Web of Universities). لعام 2023.
 
كما تقدمت مصر 3 مراكز حيث جاءت في المركز 86 من بين 132 دولة عام 2023 مقارنة بالمركز 89 من بين 132 دولة عام 2022.
 
 

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