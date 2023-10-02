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وزير الصحة: تخصيص تريليون جنيه من موازنة الدولة للقطاع الصحى خلال 2014 - 2023

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:32 م
وزير الصحة: تخصيص تريليون جنيه من موازنة الدولة للقطاع الصحى خلال 2014 - 2023 الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب سمير حسنى ورامى جابر

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قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي المشكلات التي واجهتنا ضعف التمويل في القطاع الصحى والدولة خصصت تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة خلال 9 سنوات من 2014 لـ 2013، حيث زادت ميزانية وزارة الصحة من 42 مليار جنيه إلى 222 مليار جنيه هذه الأموال صرفت في مبادرات صحية والتأمين الصحى وقطاع السكان والتطعيمات وهيئة الإسعاف .
 
وأضاف: لدينا خطوات لعلاج ومتابعة المواطن المصرى من الجنين وحتى كبير السن ومصر مصنفة ضمن الدول متوسطة الدخل الأدنى عالميا، نصيب الفرد من الصحة حوالى 48 دولارا في زمن 2020 يمكن زاد شوية وحلمنا ننا نبقى من الدول نسبة متوسط الدخل أكثر من عندنا ونحن وضعنا هذا في خطة الدولة 2030 في دول بتصرف على المواطن 280 دولار .
 
وتابع: نحن لا نقارن نفسنا بدول عظم في ظل وجود 105 ملايين مواطن التحدى كبير، و220 مليار اللى بنقول عليهم كويسين محتاجين يتضاعفوا علشان يعادل مستوى الدول اللى بنطمح نبقى زيها، لم نكن نحل بهذا الرقم كميزانية لوزارة الصحة ولكنه ما زال رقما متواضعا ، ليس لدينا سوى الفكر بطريقة مختلفة وليس لدينا سوى العمل والعمل لتعويض نقص الإمكانيات.
 

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