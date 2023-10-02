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وزير الصحة: المبادرات الرئاسية الصحية نقلت قطاع الصحة فى مصر إلى مكان مختلف

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:30 م
وزير الصحة: المبادرات الرئاسية الصحية نقلت قطاع الصحة فى مصر إلى مكان مختلف وزير الصحة
كتب سمير

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن المبادرات الرئاسية الصحية نقلت قطاع الصحة في مصر إلى مكان مختلف تماما، مضيفا: "البلد شهدت منظومة التأمين الصحي منذ خمسينيات القرن الماضى، لكنه كان مقتصرا على قطاع الموظفين، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هي مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين أيا كان طريقة عمله ودخله.

أضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن الزيادة السكانية، تلتهم كافة مصادر التنمية، معقبا بالقول: "عدد المستشفيات سنة 1950 مش هتقدر تتعامل دلوقتي مع 100 مليون مواطن.. هناك ضعف في توزيع الخدمات يعني مثلا الصعيد عكس العواصم الكبرى في توافر الخدمات.

وعن تحديات أزمة كورونا، قال: "من 2014 وحتى الآن نتوسع في المنظومة الصحية في كل أنحاء الجمهورية.. كورونا كان تحد كبير أصاب مصر.. لما روحنا لسيادة الريس أوائل ابريل 2020 وقلنا العالم بيقفل وانهارت المنظومات الصحية وحالة رعب نتيجة عدم وجود كتالوج في التعامل مع القضية.. ناس كتير متعرفش كواليس التعامل مع أزمة كورونا اللى كانت معادلة صعبة وضغطت ضغط كبير جدا .. وتم تحويل المستشفيات إلى أماكن عزل .. حتي تم توفير الطعوم اللازمة 60% من الشعب المصري تم تطعيمه مثل أى دولة متقدمة، حتى استطعنا عبور هذه المنحة في بشكل ناجح جدا".

 

 


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