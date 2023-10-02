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وزير التموين: زيادة القدرات الإنتاجية والتصنيعية بشأن تطوير شركات المطاحن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:44 ص
وزير التموين: زيادة القدرات الإنتاجية والتصنيعية بشأن تطوير شركات المطاحن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان مهم جدا زيادة القدرات التصنيعية في الصناعات الغذائية، ومثال على المطاحن، نستورد القمح ونستطيع أن نضيف عليه قيمة مضافة سواء في صناعة الدقيق أو منتجات المكرونة أو صناعات مباشرة على المنتجات.

وأوضح خلال كلمته بجلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، ضمن مؤتمر "حكاية وطن"، أن اليوم مصر تعمل بكل طاقتها في صناعة الطحن وما كان في القطاع الخاص يعمل بـ50% اليوم يعمل بـ100% والسبب احتياجات السودان وليلبيا ونغطيها بدرجة عالية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المطاحن، تم تطوير 9 مطاحن ورفعنا القدرات الإنتاجية لها من 8 آلاف و 500 طن يوم إلى 19700 طن يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "الأمن المائي والأمن الغذائي"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.


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