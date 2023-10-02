وحدة طب أسرة العديسات قبلي تقدم 176 ألف خدمة لـ28 ألف مواطن بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت وحدة طب أسرة العديسات قبلي فى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، فى تقديم أكثر من 176 ألف خدمة طبية حتى الآن لأكثر من 28 ألف مواطن من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل على مدار الفترة الماضية، وجارى استمرار الخدمة فى خدمة المواطنين بالقرية.

وقالت مسئول بهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إنه تخدم وحدة طب أسرة العديسات قبلى بمدينة الطود حوالي 28720 فرد، ونجحت فى تقديم أكثر من 176 ألف خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن ما يلي:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات 100 مليون صحة - التثقيف الصحي)، وتقدم الوحدة الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، ولحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وذلك من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني على الرقم التالى 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.