اليوم السابع
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مواطن من الغربية: إنجازات الرئيس ترى النور في جميع المشروعات وسندعمه لاستكمالها

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:30 ص
مواطن من الغربية: إنجازات الرئيس ترى النور في جميع المشروعات وسندعمه لاستكمالها حمدي عبد الفتاح الزيات
الغربية محمد طارق

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أعلن حمدى عبد الفتاح الزيات أحدٍ أهالى مركز زفتى فى محافظة الغربية، عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحًا أن هذا الدعم لما شاهده من مشروعات ترى النور على أرض الواقع لم تحدث منذ عشرات السنوات وكانت تحتاج إلى معجزة لتحقيقها.

وأضاف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن مركز زفتى بأكمله بل كل محافظات الجمهورية شهدت إنجازات فى الزراعة والصناعة والطرق والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى حمل المسئولية فى فترة صعبة ولم يتخلى عنها فى يوم من الأيام بل وفر لنا الحياة الكريمة التى نعيش فيها الآن.


الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

الغربية

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