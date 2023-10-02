اليوم السابع
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مواطن من الشرقية يطالب الرئيس السيسى بالترشح في الانتخابات: قضى على العشوائية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:30 ص
مواطن من الشرقية يطالب الرئيس السيسى بالترشح في الانتخابات: قضى على العشوائية عادل سيف من محافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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طالب عادل سيف من محافظة الشرقية،  الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مضيفا أن الرئيس السيسى، أدار العديد من الملفات بجدارة، وله إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى، نجح فى القضاء على العشوائيات، ووفر مساكن بديلة تليق بالمواطن المصرى، كما نجح فى القضاء على فيروس سى الذى نهش اكباد المصريين لعقود طويلة، وأطلق العديد من مبادرات الصحية، من أجل صحة أفضل للمواطنين، مثل مبادرة 100 مليون صحة، وغيرها من مبادرات الصحية التى استفاد منها كل مواطن.

 


الشرقية

ترشيح السيسي للانتخابات

انتخابات الرئاسة

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