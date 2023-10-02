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معرضان أثريان بمتحف جاير أندرسون

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:27 ص
معرضان أثريان بمتحف جاير أندرسون المقتنيات الأثرية
كتب محمد أسعد

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ينظم متحف جاير أندرسون، معرضين أثريين مؤقتين لمدة شهر، لعرض مجموعة من مقتنياته الأثرية النادرة التي ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة.
 
وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير إندرسون، أن المعرض الأول يأتي تحت عنوان " الملاحة البحرية في بيت الكريتلية"، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للملاحة البحرية، ويقام بقاعة روائع المريتلية ويضم 11 قطعة أثرية نادرة من بينهم نموذج قارب خشبي من عصر الدولة الوسطى، ومجموعة من الأدوات الفلكية المرتبطة بالملاحة عبارة عن بوصل، و إسطرلاب، وربع مجيب، ونصف مجيب.
 
أما المعرض الثاني، فأشارت إلى أنه يقام بالقاعة الزرقاء بالمتحف، تحت عنوان" إبداعات فرعونية في بيت الكريتلية"، وذلك ضمن احتفال المتحف بذكرى فك رموز حجر رشيد. 
 
ويضم المعرض 12 قطعة أثرية عبارة عن مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي ترجع إلى عصور مصرية قديمة مختلفة، منها مجموعة من اللوحات الحجرية والخشبية التي تحتوي على نقوش ملونة ونصوص كتابية، وأواني كانوبية وصناديق خشبية.
 
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