طبيبة بيطرية: كل 100 جرام من لحم الجمل تحتوى على جرام واحد من الدهون

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن لحم الجمل من الأغذية الشائعة الاستخدام أو الشعبية فى كثير من البلاد، ويشبه لحم البقر فى الشكل والطعم والرائحة، إلا أنه يكون أكثر مرونة ويكون مطاطيا بعض الشيء، ويحتوى على أقل نسبة دهون مقارنة بباقى الدهون الموجودة باللحوم المختلفة فى الماشية، حيث أن لكل 100 جرام من لحم الجمل تحتوى على حوالى 1 جم دهون بينما نسبة كمية الدهون الموجودة فى 100 جم من اللحم البقرى حوالى 4 جم.

وأضافت سالى: "أما السعرات الحرارية فأن 100 جرام من اللحم الجملى تحتوى على 100 سعر حرارى فقط، أما اللحم البقرى نسبة السعرات الحرارية الموجودة هى حوالى 176 سعر، وأشار إلى أن لحم الجمل من اللحوم الغنية بالبروتينات حيث يحتوى الـ100 جرام من اللحم الجملى على 21 جراما بروتين مقارنة باللحم البقرى الذى يحتوى على 20 جراما فقط من البروتين.

ولفتت إلى أن للحم الجمل فوائد عديدة أخرى، من بينها:

1- اللحم الجملى يعتبر أقل من اللحم البقرى فى نسبة الكوليسترول حيث يحتوى اللحم الجملى على نسبة كوليسترول تقدر بتقريبا 61 مجم بينما النسبة للكوليسترول فى اللحم البقرى تقدر بحوالى 73 مجم.

2- اللحم الوحيد الذى ينصح به فى عملية انقاص الوزن أو عمل الريجيم واللحم الجملى أقل ضررا بكثير على القلب لقلة الدهون الموجودة به.

3- يعالج أمراض القلب ويقلل من الإصابة بالنوبات القلبية.

4- يعتبر لحم الإبل مصدر مهم جدا بل رئيسى فى الحصول على فيتامين “D” والأملاح والمعادن والفيتامينات المختلفة.

5- يعتبر اللحم الجملى مفيد جدا فى الوقاية من أمراض السرطان.

6- لحم الجمل مفيد جدا فى الحصول على طاقة للجسم وتجديد الخلايا.