ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة وتحرير 1666 محضرا لمخالفات متنوعة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مجهودات مديرية التموين، خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق، حيث أسفرت الحملة عن 1666 محضرا، لمخالفات مختلفة للأسواق والمخابز والمطاحن وضبط 12 طن مواد غذائية، وذلك فى الفترة من 9/1/2023 حتى 2023/9/30.

أسفرت الحملات التفتيشية، عن مضبوطات غذائية متنوعة، منها ضبط (12) طن دقيق، سكر، ملح وسمسم، بالإضافة إلى ضبط 6120,5 كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومصنوعاتها ودواجن وأسماك ورنجة فاسدة ومنتجات الألبان وحلوى المولد منتهية الصلاحية وبقول، طحينة وعسل جلوكوز، بدون بيانات و414 علبة معلبات وعصائر و12770 عبوة عطارة وبقالة. منتهية الصلاحية وتواريخ الإنتاج.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنتجات غير الغذائية متنوعة بين 4,400 طن مبيدات، أسمدة وأعلاف، بالإضافة و5500 ولتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء و669 وحدة سجائر متنوع بين علبة سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمى وزجاجة زيت شيشة الإلكترونية و6400 شمعة فلتر، إلى جانب 13587 عبوة بخور ومستحضرات تجميل.

شدد المحافظ على استمرار الرقابة على جميع المواد الغذائية ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومع التنبيه بضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحى للمستهلك.

أوضح المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على فروع الجملة للتأكد من صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومدى توافر تلك السلع، والتأكيد على تفعيل ومتابعة التعليمات الواردة للإدارة من المديرية ومتابعة صرف السلع للجمهور ونقاط الخبز أولا بأول والتسهيل على الجمهور، بالإضافة إلى متابعة توافر اسطوانات الغاز بمستودعات الغاز والوقود.