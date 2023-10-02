ضبط طن رنجة ونصف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات التفتيشية التى نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وعلى الفور قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء والتى تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.

شدد المحافظ على متابعة كافة المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التى تم رصدها، وفى حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون المتبع.

أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك،كما أشارت المهندسة حنان عامر أن الهدف الجوهرى للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفورى عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " 01550502836 "01550502837 01550502834أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.