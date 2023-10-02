اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"صحة دمياط" تعلن عن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية لشهر أكتوبر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:35 م
"صحة دمياط" تعلن عن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية لشهر أكتوبر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أكتوبر الجارى، والتى تستهدف 6 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.
 
والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، هذا إلى جانب إجراء التحاليل والكشف بالأشعة والسونار .
 
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
 
 
وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل :
 
 
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يان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل
 
 
 
 
 
 
 
 

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