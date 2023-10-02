سيدات ورجال وشباب وذوى همم بالأقصر يطالبون الرئيس السيسي بالترشح.. فيديو وصور

وأعلن الآلاف من الحضور من السيدات والرجال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، عن دعمهم الترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رفع المئات من أبناء الأقصر، أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.