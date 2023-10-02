وقال بهبهاني في صحيفة الخليج الكويتية الصادرة اليوم الإثنين، إنه من المقرر انطلاق الأسبوع الكويتي المصري الـ 14 خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر القادم والذي سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات العقار والصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات .

وأضاف أحمد إسماعيل بهبهاني، أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، مشيرا إلى أنها أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي .

وأوضح بهبهاني، أن انعقاد الأسبوع الكويتي بمصر في دورته 14 والذي يشكل - في حد ذاته - تظاهرة اقتصادية واعلامية كبيرة يؤكد اهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.

وتابع بهبهاني، أن الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات ، كما يستهدف من جملة أهدافه زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الاموال الكويتية في كل المجالات المتاحة من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين لمناقشة الافكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة ، مضيفا أنه يشكل فرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من الشعب المصري لكي يتعرف على التطورات الاقتصادية والتجارية والاعلامية في الكويت .

وقال بهبهاني، إن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الاخوية، اضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية في مختلف المجالات.

وحول اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق فعاليات الأسـبوع الكويتي في مصر على مدار 13 دورة سابقة قال بنبهاني لم يأت من فراغ ولكنه استند إلى مقومات كثيرة ومتعددة منها موقع مصر الممتاز ودورهـا الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة كما إن مصر تمتلك مقومات الاستثمار المتعددة في مجالات كثيرة في السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصحة والاتصالات وغيرها .

وأشار بهبهاني، إلى أنه لم يكن لهذا النجاح الكبير للأسبوع الكويتي في مصر طوال الدورات الـ 13 السابقة أن يتحقق ويتواصل، لولا الدعم والرعاية اللذان نجدهما من المؤسسات المعنية في كل من الكويت ومصر ، ولولا ذلك الاحتفاء الكبير الذي نلمسه في مصر ، التي اعتادت أن تظل بمحبتها ودفئها كل أشقائها العرب ، وتوفر لها كل أسباب وعوامل النجاح . مضيفا تحية من القلب، لكل من يقدم الدعم والتشجيع لـ "الأسبوع الكويتي في مصر" أكبر تجمع كويتي مصري ليستمر بهذا الزخم ويواصل تطوره ونماءه من عام إلى عام.