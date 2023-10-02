تلبية لنداء الشعب.. الرئيس السيسى يُعلن الترشح لانتخابات الرئاسة "إنفوجراف"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لقد واجهنا إرهابا غاشما أراد النيل من عزائمنا وارتوت أرضنا الطيبة بدماء شهداءنا الأبرار من خيرة أبناء مصر، مضيفا: "اسمحولى فى اللحظة دى أن إحنا موجودين بالحالة اللى إحنا موجودين فيها بفضل تضحيات أبناءها نقف ليهم ولأسرهم علشان نقولهم أن إحنا ابدا لن ننسى ابدا ما قدمتوه من أجل استقرار هذه البلد.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة .

كما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإننى ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى

عقدت العزم على ترشيح نفسى لكم لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة

أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها

نعمل من أجل الوطن ورفعته

استرددنا مصرنا العزيزة من جماعة الظلام والغدر

نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بناء الدولة

وجهت الحكومة على تنفيذ حزمة مخرجات الحوار الوطنى

لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها

ويقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط

أدعو كل المصريين للمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى

مش كتير على مصر إن الناس تشجع بعضها وتنزل تنتخب

أقول للمصريين: اجعلوا الانتخابات الرئاسية بداية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية

أقول لأسر الشهداء: لن ننسى أبدًا ما قدمتموه من أجل استقرار البلد